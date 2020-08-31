"Я всегда говорил, что Кокорин отличный нападающий. Он здорово проявил себя в "Сочи", забивал голы, делал результат. Думаю, он покажет себя и в "Спартаке", будет делать разницу и приносить результат", - сказал Данни.
Кокорин подписал контракт со "Спартаком" в начале августа этого года, однако не провел ни одной игры за новую команду.
В текущем сезоне РПЛ "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
Данни: Кокорин покажет себя в "Спартаке"
Фото: ФК "Спартак"
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