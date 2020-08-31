Байрамян впервые прибыл в расположение сборной Армении для подготовки к Лиге Наций

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян прилетел в Ереван для подготовки к матчам Лиги Наций в составе сборной Армении.

Фото: ФК "Ростов"

28-летний футболист в своём инстаграме опубликовал благодарность болельщикам, которые встретили его в Ереване.



5 и 8 сентября сборная Армении проведет два матча с Северной Македонией и Эстонией.



Напомним, Байрамян, имеющий также российское гражданство, лишь в этом году принял решение играть за сборную Армении. Матчи Лиги Наций могут стать для футболиста первыми в футболке национальной сборной.