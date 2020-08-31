— Я думаю, что команда все равно находится в хорошей форме, да, в последних матчах не все получилось. Но это всего две игры. Не стоит забывать, что "Зенит" провел отличный сезон, стал чемпионом и совсем недавно выиграл Суперкубок.
Сейчас встречи идут одна за другой, и у команды нет времени на восстановление, а пауза пригодилась бы при таком графике. Но учитывая, какой состав у "Зенита", думаю, он снова станет чемпионом, — заявил португалец в интервью Vseprosport.
37-летний Данни выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 год. После этого футболист выступал за "Славию" и "Маритиму", а в 2019 году завершил карьеру.
В составе питерского клуба португалец выиграл 14 трофеев.
Данни считает, что состав "Зенита" поможет клубу вновь стать чемпионом
Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни считает, что питерский клуб в этом сезоне вновь станет чемпионом России.
Фото: Елена Разина/Sportbox
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