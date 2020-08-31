Председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов после поражения от "Ростова" (0:1) в 4-м туре чемпионата России, заявил, что клуб может рассмотреть вопрос от снятии чемпионата из-за судейских ошибок.
— Со мной не согласовывалось, и я не лезу в эти дела. Есть человек, который входит в попечительский совет, стоит вверху, и поэтому, наверное, он может говорить все, что может сказать для того, чтобы защитить команду. Я не могу комментировать руководящий состав. Понятно, что это эмоции. Мы как тренировались, так и готовимся дальше, — рассказал тренер в эфире телеканала "Россия 24".
"Уфа" после шести туров идёт на 12-й строчке турнирной таблицы с пятью очками.
Евсеев — о желании руководства "Уфы" сняться с РПЛ: со мной не согласовывалось, и я не лезу в эти дела
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал слова руководства команды о возможном снятии с чемпионата России.
Фото: РИА Новости
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