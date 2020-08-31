— Для меня это была приятная неожиданность, узнал об этом за два-три часа до игры. Когда тренер дал понять, что я выхожу с первых минут, я понял, что на мне лежит огромная ответственность перед болельщиками, своими родителями, девушкой. Первая мысль была выйти и помочь команде одержать победу, — рассказал полузащитник в интервью пресс-службе ЦСКА.
В нынешнем сезоне 21-летний Тикнизян провёл шесть матчей в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.
ЦСКА после шести туров занимает шестую позицию в турнирной таблице РПЛ с 10 очками.
Тикнизян рассказал о дебюте в стартовом составе ЦСКА в матче с "Ахматом"
Полузащитник ПФК ЦСКА Наир Тикнизян прокомментировал дебют в стартовом составе команды в матче с "Ахматом" (3:0).
Фото: ПФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!