— Для меня "Сочи" — главное открытие со знаком "плюс". Команда достаточно уверенно стартовала, набрала почти максимум возможных очков и может еще прибавить после перерыва на игры сборных. Возможно, до конца трансферного окна сочинцам нужно будет усилиться. Все-таки перед сезоном ушли такие мастера, как Кокорин и Мостовой, игравшие ключевые роли в игре команды. Но одной из таких замен должен стать Попов. И, возможно, придет кто-то еще, тогда "Сочи" может надолго задержаться в верхней части таблицы, — рассказал Хомуха в интервью "Известиям".
"Сочи" выступает в чемпионате России второй год. В этом сезоне клуб после шести матчей идёт на третьем месте турнирной таблицы, набрав 12 очков.
Хомуха рассказал, при каком условии "Сочи" может задержаться в верхней части таблицы РПЛ
Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха прокомментировал старт "Сочи" в Тинькофф Российской Премьер-лиге.
Фото: Алексей Иванов/"СЭ"
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