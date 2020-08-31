— Да, у меня есть дверь в "Спартаке" и в "Локомотиве", я им много лет отдал. Поэтому такие разговоры и ходят. Такое слушаешь, читаешь, но когда это наступит, тогда наступит. Если я буду работать плохо, меня никто ждать не будет. Нужно поддерживать свой уровень, учиться и брать всё новое, — рассказал Евсеев в эфире телеканала "Россия 24".
44-летний Евсеев выступал за "Спартак" с 1993 по 1999 год. В "Локомотиве" тренер играл с 2000 по 2006 год.
"Уфа" после шести туров идёт на 12-й строчке турнирной таблицы с пятью очками.
Евсеев — об интересе "Спартака" и "Локомотива": я им много лет отдал. Поэтому такие разговоры и ходят
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал возможный интерес со стороны "Локомотива" и "Спартака".
Фото: "СКА Хабаровск"
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