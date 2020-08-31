24-летний Миранчук на днях стал игроком "Аталанты". Клуб из Бергамо заплатил за него 14 млн евро. Он находился в системе "Локомотива" с 2011 года.
"Покидая родной дом". Миранчук забрал вещи с базы "Локомотива" (фото)
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук забрал вещи с базы "Локомотива".
24-летний Миранчук на днях стал игроком "Аталанты". Клуб из Бергамо заплатил за него 14 млн евро. Он находился в системе "Локомотива" с 2011 года.
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!