Президент "Урала" — о лимите: зачем его менять через каждый год? Над нами все люди будут смеяться

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможной смене лимита на легионеров в чемпионате России.

Фото: ФК "Урал"