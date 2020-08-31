Сообщается, что клубы РПЛ предлагают вариант, при котором в заявку на сезон разрешат включать 12 легионеров, из которых семь смогут одновременно находиться на поле. В данный момент действует лимит "8+17".
— Я всегда буду за лимит, потому что должны играть наши футболисты. А если будет 7 на поле и 12 в заявке, то наши футболисты не будут попадать в состав. Вот и все. Я против.
Установили лимит, зачем его менять через каждый год? Над нами все люди будут смеяться, — рассказал Иванов в интервью Sport24.
Президент "Урала" — о лимите: зачем его менять через каждый год? Над нами все люди будут смеяться
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал слухи о возможной смене лимита на легионеров в чемпионате России.
Фото: ФК "Урал"
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