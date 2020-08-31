Футболист в настоящее время находится без клуба. Сообщается, что "Химки" предлагали Глушакову контракт до конца нынешнего сезона, но не смогли удовлетворить финансовые требования хавбека. В ближайшее время подмосковный клуб может возобновить переговоры с игроком.
Последним клубом Глушакова был "Ахмат", за который он в прошлом сезоне провел 24 матча и забил 4 гола.
РБК
"Химки" не смогли договориться с Глушаковым из-за финансовых запросов игрока
Полузащитника Дениса Глушакова не устроило предложение "Химок".
Фото: © РИА Новости
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