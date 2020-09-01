"Ростов" сыграет с победителем пары "Маккаби" Хайфа - "Железничар" или "Кайратом".
Команда Валерия Карпина в прошлом сезоне заняла 5-е место в чемпионате России.
В нынешнем сезоне дончане имеют в активе 10 очков и идут на 6-й строчке в турнирной таблице.
"Динамо" в случае выхода в 3-й квалификационный раунд встретится с "Гранадой" или албанской "Теутой". Во 2-м раунде бело-голубые сыграют с "Локомотивом" из Тбилиси.
"Ростов" узнал возможных соперников в 3-м раунде квалификации Лиги Европы
Состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Фото: ФК "Ростов"
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