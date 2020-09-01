Краснодарцы встретятся с победителем пары ПАОК - "Бенфика".
"Мы понимаем, что на стадии плей-офф Лиги чемпионов все соперники высокого уровня. Там всё решит один матч, исход может быть любым. При любом раскладе нас ждет интересное испытание, большие матчи в истории "Краснодара", - цитирует Мусаева пресс-служба клуба.
"Краснодар" в прошлом сезоне в турнирной таблице финишировал на 3-м месте и пробился в квалификацию Лиги чемпионов. Сегодня стало известно, что первый матч "быки" проведут на своем поле.
В нынешнем сезоне "Краснодар" в 6 турах набрал 8 баллов и занимает 9-е место.
Мусаев - о соперниках в квалификации Лиги чемпионов: нас ждет интересное испытание, большие матчи в истории "Краснодара"
Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев высказался об итогах жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Фото: © РИА Новости
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