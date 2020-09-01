Тедеско: уверяю вас, Миранчук может хорошо показать себя в Италии

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско высказался о переходе полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанту".
Фото: ФК "Спартак"
"Он был одним из лучших в РПЛ в последние годы. Миранчук - плеймейкер, который может создавать решающие моменты для своих одноклубников, но может много забивать и сам. Меня заинтриговал этот трансфер. Хочу посмотреть, как он адаптируется к Серии А. Миранчук может хорошо показать себя в Италии, уверяю вас", - приводит слова специалиста Tuttomercatoweb.

Миранчук является воспитанником "Локомотива", за основную команду выступал с 2013 года. Ранее сообщалось, что "Аталанта" заплатит за 24-летнего футболиста 14,5 миллиона евро. В ближайшее время Миранчук пройдет медосмотр в итальянском клубе.

Ранее Миранчук забрал вещи с базы "Локомотива".

Миранчук в текущем сезоне провел 4 матча в РПЛ, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Теги: Тедеско Миранчук Ал Аталанта Спартак Серия А
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