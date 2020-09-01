Интерес к голландцу проявляет "Фрайбург". По информации источника, Тиль не хочет возвращаться на родину и ищет варианты продолжения карьеры за рубежом. Ранее хавбек отказался от аренды в "ПСВ".
Напомним, что Тиль перешёл в "Спартак" в 2019 году за рекордные для московской команды 18 млн евро. В нынешнем сезоне РПЛ 22-летний полузащитник принял участие в 3-х матчах. В игре 6-го тура против "Арсенала" Тиль получил повреждение связок голеностопного сустава, и предположительно пропустит около 3-х недель.
Источник: Algemeen Dagblad
Тиль может перейти в "Фрайбург"
Полузащитник "Спартака" Гус Тиль может продолжить карьеру в чемпионате Германии.
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