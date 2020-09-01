"Он собирается в аренду — это верно. Мы будем сотрудничать со "Спартаком" в этом плане", - передает слова агента Sport24.
Напомним, что сегодня появилась информация о возможном переходе Тиля в немецкий "Фрайбург". Ранее 22-летний полузащитник отказался от аренды в "ПСВ". Сообщается, что голландец желает продолжить карьеру за рубежом.
Тиль стал футболистом "Спартака" в 2019 году. За это время хавбек провёл 21 матч в чемпионате России и забил 2 гола.
Агент Тиля подтвердил информацию о желании игрока уйти в аренду
Фулько ван Куперен, агент полузащитника "Спартака" Гуса Тиля, прокомментировал слухи о возможной аренде игрока.
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