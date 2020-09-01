"Кокорин тренируется в общей группе. Надеемся, что он сыграет с ЦСКА после паузы на матчи сборных. Но уверены быть не можем, сами понимаете", - передает слова Газизова Sport24.
Напомним, что из-за травмы Кокорин не провел ни одного матча за "Спартак". Встреча "красно-белых" с ЦСКА пройдет в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги после перерыва на матчи сборных. На данный момент "Спартак" занимает первую строчку в чемпионате России с 14 очками. ЦСКА расположился на 5 месте с 10 очками.
Газизов: надеемся, что Кокорин сыграет с ЦСКА
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал состояние здоровья нападающего "красно-белых" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!