"Футболист уже долгое время предпринимает попытки попасть в какой-нибудь московский клуб, но каждый раз получает отказ. Игрок действительно хотел и в "Локо", но в клубе даже не стали переходить к стадии переговоров", - сообщает телеграм-канал Мутко против.
Напомним, что Глушаков играл в "Локомотиве" с 2005 по 2013 год. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 33-летний полузащитник выступал за "Ахмат", за который принял участие в 24 матчах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. На данный момент Глушаков находится в статусе свободного агента.
Источник: "Локомотив" отказался подписывать контракт с Глушаковым
Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков не продолжит карьеру в "Локомотиве".
Фото: ФК "Ахмат"
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