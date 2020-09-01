По информации источника, "бело-голубые" намерены выкупить трансфер и заключить с 22-летним игроком долгосрочный контракт. Сообщается, что сумма отступных в контракте полузащитник составляет 1,8 млн евро.
Напомним, что до перехода в "Арсенал" Лесовой принадлежал "Зениту". В нынешнем сезоне чемпионата России 22-летний футболист провёл 6 матчей и забил 2 гола.
Источник: телеграм-канал Sport_inside
Лесовой близок к переходу в "Динамо"
Полузащитник тульского "Арсенала" Даниил Лесовой близок к продолжению карьеры в московском "Динамо".
Фото: ПФК "Арсенал"
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