ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей, Подпалый и Николич заплатят по 10 тысяч рублей

ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом".
Матч ТВ
Такое наказание армейцы получили за 7 желтых карточек, которые получили игроки команды.

"Спартак", "Ротор", "Зенит" и "Локомотив" за нарушение обязательных требований санитарного регламента заплатят по 20 тысяч рублей. "Ростов", "Уфа" и "Химки" - по 15 тысяч рублей, а казанский "Рубин" - 10 тысяч. Главные тренеры тульского "Арсенала" и "Локомотива" Сергей Подпалый и Марко Николич будут наказаны за выход из технической зоны. Специалисты заплатят по 10 тысяч рублей.

Источник: РФС

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Теги: ЦСКА Арсенал Тула Подпалый Спартак
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