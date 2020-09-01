Такое наказание армейцы получили за 7 желтых карточек, которые получили игроки команды.
"Спартак", "Ротор", "Зенит" и "Локомотив" за нарушение обязательных требований санитарного регламента заплатят по 20 тысяч рублей. "Ростов", "Уфа" и "Химки" - по 15 тысяч рублей, а казанский "Рубин" - 10 тысяч. Главные тренеры тульского "Арсенала" и "Локомотива" Сергей Подпалый и Марко Николич будут наказаны за выход из технической зоны. Специалисты заплатят по 10 тысяч рублей.
Источник: РФС
ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей, Подпалый и Николич заплатят по 10 тысяч рублей
ЦСКА оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 6-го тура чемпионата России с "Ахматом".
Матч ТВ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!