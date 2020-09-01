Алексей Миранчук: все слёзы выплакал и все эмоции потратил. Таких серьёзных решений в карьере ещё не принимал

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал, что перед переходом в "Аталанту" плохо спал.
Фото: ФК "Локомотив"
"Скажу честно, уже все слёзы выплакал и все эмоции потратил. Сейчас уже осознанно приехал на базу забрать некоторые вещи. Уже поспокойнее, чем когда давал речь на стадионе. Я вообще не очень поддаюсь эмоциям и думал, что умею их контролировать, но оказалось, что и меня может пробить.

Если забегать вперёд, хочется, чтобы уже начались тренировки, потому что последние дни очень волнительные. Иногда плохо сплю, приходится себя успокаивать. Таких серьёзных решений в карьере ещё не принимал", - приводит слова Миранчука официальный сайт клуба.

Напомним, "Локомотив" вчера объявил о переходе 24-летнего футболиста в "Аталанту". Итальянский пока не объявлял о переходе игрока. Ожидается, что в ближайшее время Миранчук пройдет медицинский осмотр в "Аталанте".

В СМИ сообщалось, что клуб из Бергамо заплатит за футболиста около 15 миллионов евро. Миранчук выступал за "Локомотив" с 2013 года и в общей сложности принял участие в 178 матчах и забил 32 гола.

Миранчук в текущем сезоне чемпионата России провел 4 матча, в которых отметился 1 голом и 1 голевой передачей.

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Теги: Миранчук Ал Локомотив Аталанта
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