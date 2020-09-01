Президент "Ниццы" допустил продажу полузащитника, которым интересуется "Спартак"

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер рассказал, что клуб готов расстаться с полузащитником Виланом Сиприеном, интерес к которому проявляет " Спартак ".

Фото: Global Look Press

- Тамез и Сиприен могут уйти. Эти игроки попадают в категорию футболистов, которых "Ницца" может отпустить этим летом. Уже подыскиваем им варианты. Либо мы найдем клубы, которые предложат нам достойные условия, и они уйдут, либо игроки останутся у нас. Проблем с этим никаких нет, мы будем рады любому раскладу, - цитирует Ривера foot-sur7.fr.



Сообщалось, что на Сиприена также претендуют команды из Франции, в частности "Бордо" и "Страсбург".



Хавбек выступает за "Ниццу" с 2016 года. В минувшем сезоне Лиги 1 игрок в 20 матчах забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. Также Сиприен выступал за сборные Франции всех возрастов до 21 года.