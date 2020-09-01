- Предварительно мы уже общались. Есть понимание. Скоро будем разговаривать уже конкретно. Это клуб РПЛ. Также есть варианты поработать в Европе. Мне зарубежные предложения тоже интересны. После "Химок" мною заинтересовались и за границей. Все же отталкиваются от результата, которого тренер добивается с командой. А он был, - цитирует Юрана "Советский спорт".
Напомним, Юран тренировал "Химки" в 2020 году. В начале августа клуб объявил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Вместо него команду возглавил Дмитрий Гунько.
"Химки" в прошлом сезоне ФНЛ заняли второе место в турнирной таблице и вышли в РПЛ. Также подмосковный клуб дошел до финала Кубка России, где проиграл "Зениту" (0:1). В текущем сезоне подмосковный коллектив идет на предпоследнем, 15-м месте в таблице, имея в активе 3 очка.
Юран: у меня есть предложение от клуба РПЛ, также есть варианты в Европе
Тренер Сергей Юран, который ранее возглавлял "Химки", рассказал о перспективах своей карьеры.
Фото: Советский спорт
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!