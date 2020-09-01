На нём будет присутствовать владелец "Спартака" Леонид Федун.
По сведениям источника, юристы функционера прислали в комитет пакет документов, в котором также есть Декларация прав человека.
На заседании комитета будут рассмотрены резкие слова Федуна в адрес судейства в России. Напомним, владелец "Спартака" даже рассматривал снятие клуба с чемпионата.
В присланных документах юристы ссылаются на пункт о свободу слова в Декларации прав человека.
Юристы Федуна прислали в комитет по этике РФС с документами Декларацию прав человека
Сегодня состоится заседание комитета по этике РФС.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!