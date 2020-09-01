Юристы Федуна прислали в комитет по этике РФС с документами Декларацию прав человека

Сегодня состоится заседание комитета по этике РФС.
Фото: ФК "Спартак"
На нём будет присутствовать владелец "Спартака" Леонид Федун.

По сведениям источника, юристы функционера прислали в комитет пакет документов, в котором также есть Декларация прав человека.

На заседании комитета будут рассмотрены резкие слова Федуна в адрес судейства в России. Напомним, владелец "Спартака" даже рассматривал снятие клуба с чемпионата.

В присланных документах юристы ссылаются на пункт о свободу слова в Декларации прав человека.

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