44-летний Евсеев возглавил "Уфу" в марте 2019 года. В текущем сезоне клуб после шести туров идёт на 12-м месте турнирной таблицы с пятью очками.
Евсеев: повар это как тренер. У тебя должны быть яйца и ты должен знать, для чего они нужны
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев показал фотографию во время готовки.
44-летний Евсеев возглавил "Уфу" в марте 2019 года. В текущем сезоне клуб после шести туров идёт на 12-м месте турнирной таблицы с пятью очками.
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