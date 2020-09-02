Евсеев: повар это как тренер. У тебя должны быть яйца и ты должен знать, для чего они нужны

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев показал фотографию во время готовки.

44-летний Евсеев возглавил "Уфу" в марте 2019 года. В текущем сезоне клуб после шести туров идёт на 12-м месте турнирной таблицы с пятью очками.