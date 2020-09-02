В "Уфе" предложили создать третейский суд футбольного арбитража

Председатель совета директоров "Уфы" Ростислав Мурзагулов предложил решение разбора спорных действий от судей.
Фото: Горобзор
— Давайте мы с вами, уважаемые российские футбольные власти, уважаемые коллеги из других клубов, уважаемые журналисты, создадим третейский суд футбольного арбитража. После каждого матча, когда возникают споры, будем иметь, например, 12 независимых экспертов, которых мы отберем с помощью понятной и прозрачной процедуры.

Это должны быть люди, к которым нет вопросов по поводу их теоретической ангажированности. После каждого матча, который вызовет споры, третейский суд будет собираться, обсуждать и выносить решения. Как вариант, в состав этого органа могли бы войти три журналиста, три представителя от клубов, три — от объединений болельщиков и еще три иностранных эксперта. Конечно, формы и структуру можно еще обсуждать.

Этот третейский суд мог бы высказывать свое мнение и обсуждать, а действительно ли судья в каком-то матче одних судил слишком строго, а других прощал. Вроде все по букве закона, но одна команда проиграла просто потому, что ее игроки боялись ноги выставлять вперед. Давайте подумаем над механизмами, как избежать таких ситуаций в будущем, — рассказал Мурзагулов в интервью "СЭ".

Сегодня комитет по этике РФС вынес Мурзагулову штраф в 150 тысяч рублей. Функционер с наказанием согласился. Штраф был выписан за критику судейства.

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