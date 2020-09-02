"Не сложилось у Тиля, потому что ему не доверял главный тренер. Он не подошёл под его взгляды на футбол, но это очень странно. Тедеско тоже пришёл в клуб началом Цорна. По футбольным моментам он не выглядел плохо, где-то терялся, а где-то просто не давали шанса. Тиль обученный парень, у него есть отличные качества. Он приехал в статусе звезды, а сел на скамейку, это тоже повлияло", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что Тиль близок к переходу в "Фрайбург" на правах аренды. Голландец перешел в "Спартак" в 2019 году из "АЗ". В нынешнем сезоне чемпионата России хавбек принял участие в 3-х матчах и результативными действиями не отметился.
Мостовой: у Тиля не сложилось в "Спартаке" потому, что ему не доверял Тедеско
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал возможный уход полузащитника "красно-белых" Гуса Тиля.
Фото: ФК "Спартак"
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