"Конечно, для меня это было неожиданностью. Настолько большой, что даже не успел как следует попрощаться с болельщиками.
Состоялось заседание совета директоров. На нем Леонид Федун сообщил, что есть решение расстаться. Никаких признаков того, что это может случиться, не было. Конкретных причин прекращения сотрудничества не называлось", - передает слова Цорна "Спорт-экспресс".
Напомним, что Томас Цорн был назначен на пост генерального директора "Спартака" 14 мая 2019 года. Во время его правления в московский клуб пришел тренер Доменико Тедеско. 7 июля 2020 года решением совета директоров Томас Цорн был уволен с должности.
Цорн - об увольнении из "Спартака": для меня это стало неожиданностью
Бывший генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал о своем увольнении из московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
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