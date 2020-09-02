"У Федуна по любому вопросу есть право вето – председатель совдира, его мнение весомо. Но решения все равно принимаются простым большинством.
Что касается Салиховой, то когда я работал, мы не были знакомы, познакомились только в конце июня-начале июля. Поэтому не могу никак судить о ее роли", - цитирует Цорна "Спорт-экспресс".
Напомним, что по одной из версий причиной увольнения Цорна была резкая реакция на замечание Заремы Салиховой.
Цорн: у Федуна по любому вопросу есть право вето
Бывший генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал о роли в совете директоров клуба владельца команды Леонида Федуна и о вкладе в развитие московского клуба Заремы Салиховой.
Фото: ФК "Спартак"
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