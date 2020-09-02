— Есть несколько предложений — рассматриваю их. Пока не готов поделиться, что это будет за работа и куда планирую направиться. Могу сказать лишь, что хочу продолжить деятельность в футбольном бизнесе, — заявил Цорн в интервью "СЭ".
Цорн был назначен на пост летом прошлого года. В июле нынешнего года в "Спартаке" приняли решение освободить Цорна от должности. Его место занял экс-генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.
Цорн поделился планами на будущее
Бывший генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, чем займется в ближайшее время.
Фото: ФК "Спартак"
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