Горшкову напомнили об его уходе из "Зенита-2" в 2018 году, когда в интервью тренер призвал поставить руководству "питерцев" 10 баллов за актерское мастерство.
— Мне не то что напоминали. Но когда я пытался трудоустроиться в одном из российских футбольных клубов, мне дали понять, что прослеживается связь. Мне дали отрицательный ответ из-за того, что я плохо ушел из "Зенита", — рассказал Горшков в интервью Sport24.
Ныне Горшков тренирует "БФЦ Даугавпилс".
Горшкову отказал в трудоустройстве российский клуб после слов о руководстве "Зенита"
Бывший главный тренер "Зенита-2" Александр Горшков рассказал, как повлияло на его карьеру слова, сказанные в адрес руководства клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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