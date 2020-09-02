— В жизни Вида был своеобразным. Если что-то во время тренировки шло не так, он мог просто уйти. Например, когда играли "пять на пять", и его команда проигрывала, или когда его начинали "возить". Обижался и уходил. В этом плане он мог быть плаксой. Но такие финты он выкидывал не сразу, а уже когда понимал, что он здесь лидер, и на него есть спрос в Европе, — рассказал Павлюченко в интервью пресс-службе "Спартака".
38-летний Павлюченко выступал за "Спартак" с 2003 по 2008 год, перейдя в "Тоттенхэм".
38-летний Видич провёл в "Спартаке" сезон 2000/01, а затем отыграл за московский клуб с 2004 по 2006 год. Далее серб оказался в "Манчестер Юнайтед".
Павлюченко рассказал, из-за чего считал Видича плаксой
Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко вспомнил эпизоды совместной игры с защитником Неманьей Видичем.
Фото: Советский спорт
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