— Я старался в "Ливерпуле" и выиграл самые важные трофеи. Что немаловажно, там я отлично провел там время. Я из тех людей, что всегда хотят доказать свой уровень. Я не считаю переход в "Зенит" шагом назад. Нет, это скорее новый вызов. Я хочу доказать всем, что все еще способен развиваться и выступать на хорошем уровне, — цитирует защитника L'Equipe.
31-летний Ловрен в прошлом сезоне выиграл с "Ливерпулем" чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
В шести матчах РПЛ нынешнего сезона Ловрен забил один гол.
Ловрен не считает переход в "Зенит" из "Ливерпуля" шагом назад
Защитник "Зенита" Деян Ловрен прокомментировал свой переход в питерский клуб из "Ливерпуля".
Фото: ФК "Зенит"
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