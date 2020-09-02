— Касаемо Влашича и возможности его перехода в "Зенит", многие СМИ пишут всевозможные вещи, но половина из них — неправда. В прошлом году он подписал пятилетний контракт, и я не верю, что сейчас клуб его продаст, — заявил Бистрович в интервью Bobsoccer.
22-летний Бистрович выступает за ЦСКА с зимы 2018 года. В текущем сезоне хорват провёл в чемпионате России три матча и забил гол.
22-летний Влашич провёл в ЦСКА сезон 2018/2019 на правах аренды из "Эвертона". Затем московский клуб выкупил его трансфер за 15 млн евро. В четырех матча нынешнего сезона РПЛ на счету Влашича три гола и две голевые передачи.
Бистрович: в прошлом году Влашич подписал пятилетний контракт, и я не верю, что сейчас клуб его продаст
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович высказал мнение о возможном уходе Николы Влашича из клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
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