- Уже после пандемии коронавируса в клубе происходило много событий. Тренер ушёл в отставку, но потом вернулся через неделю. Поменялся спортивный директор. В ЦСКА появились новые спонсоры, новые люди в руководстве. После всего этого я немного отошёл на второй план. Но я продолжаю максимально выкладываться на матчах и тренировках, чтобы быть как можно сильнее, - цитирует Бистровича Podravski.
22-летний Бистрович выступает за ЦСКА с зимы 2018 года. В текущем сезоне хорват провёл в чемпионате России три матча и забил один гол. В прошлом розыгрыше РПЛ хавбек провел 28 матчей, в которых забил один гол и отдал пять голевых передач.
ЦСКА занимает 5 место в чемпионате России, имея в активе 10 очков. Следующий матч красно-синие проведут со "Спартаком" дома.
Бистрович: в ЦСКА произошло много событий, и я отошел на второй план
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал, как перемены в клубе, произошедшие в последнее время, повлияли на него.
Фото: Getty Images
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