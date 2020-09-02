- Престижным турниром Лигу наций я не назову. Скорее это своеобразный полигон для очередной проверки состояния сборной и определения путей для усиления ее игры. Что касается матчей с сербами и венграми, то, на мой взгляд, мы должны их побеждать. Уверен, что Черчесов знает, как настроить ребят, - цитируют Романцева "Известия".
Сборная России сегодня, 3 сентября, сыграет против сборной Сербии. Начало - в 21:45 мск. Матч Россия - Сербия, который пройдет в Москве, обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. 6 августа подопечные Станислава Черчесова в гостях встретятся с Венгрией. Игра начнется в 19:00 мск.
Лига наций - турнир под эгидой УЕФА. Впервые был проведен после чемпионата мира в 2018 году. В соревновании действует принцип повышения и понижения в классах. Сборная России находится в лиге B. Действующим и пока единственным чемпионом Лиги наций является Португалия.
Романцев: престижным турниром Лигу наций я не назову. Сербию и Венгрию Россия должна побеждать
Бывший главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев поделился ожиданиями от предстоящих встреч национальной команды с Сербией и Венгрией.
Фото: Чемпионат
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