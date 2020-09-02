- Это сильный и качественный футболист. Для него это подходящее время попробовать себя за пределами российской лиги. Под руководством Гасперини он будет быстро прогрессировать. Переговоры были сложными, но "Локомотив" оказался очень серьезным клубом, - цитирует Коломбо Tuttomercatoweb.
Напомним, 1 сентября россиянин прибыл в Италию. Вчера, 2 сентября, были опубликованы первые фотографии хавбека в форме итальянского клуба. Миранчук взял себе 59-й номер. С таким же он выступал в "Локомотиве".
В нынешнем сезоне на счету Миранчука 4 матча, в которых он забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
Посредник трансфера Миранчука: "Локомотив" оказался серьезным клубом
Посредник в переговорах по трансферу полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в "Аталанту" Джузеппе Коломбо прокомментировал переход россиянина в итальянский клуб.
Фото: телеграм-канал Инсайды от Карпа
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