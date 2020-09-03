- Они оба игроки одного плана. Сейчас пошли разговоры, что Дзюба не в форме. Но Соболев пока тоже не показывает какой-то выдающейся игры. Так что, на мой взгляд, Артем все равно предпочтительнее форварда "Спартака", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Сборная России сегодня, 3 сентября, сыграет против сборной Сербии. Начало - в 21:45 мск. Матч пройдет в Москве, обслужит его шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. 6 августа подопечные Станислава Черчесова в гостях встретятся с Венгрией. Игра начнется в 19:00 мск.
Ловчев: говорят, Дзюба не в форме, но он все равно предпочтительнее Соболева
Бывший игрок "Спартака" Евгений Ловчев поделился мнением о нападающих сборной России Артеме Дзюбе и Александре Соболеве.
Фото: сборная России
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