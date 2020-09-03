В торжественной церемонии открытия поля приняла участие мама Головина. Хавбек тренировался в ДЮСШ г. Осинники с 2005 года.
Напомним, полузащитник перешел в "Монако" в 2018 году из ЦСКА. До этого россиянин 4 года выступал за основу "армейцев".
Головин был вызван в сборную России для подготовки к матчам Лиги наций, однако он получил травму в игре 2-го тура Лиги 1.
Источник: РФС
Солидарные выплаты за Головина позволили открыть в Осинниках футбольное поле
Солидарные выплаты за переход полузащитника Александра Головина в "Монако" позволили открыть в Осинниках футбольное поле с искусственным покрытием.
Фото: Союз федераций футбола "Сибирь"
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