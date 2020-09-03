Солидарные выплаты за Головина позволили открыть в Осинниках футбольное поле

Солидарные выплаты за переход полузащитника Александра Головина в "Монако" позволили открыть в Осинниках футбольное поле с искусственным покрытием.

Фото: Союз федераций футбола "Сибирь"