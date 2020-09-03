Деспотович: буду рад дебютировать за Сербию в России, стране, где давно выступаю

Нападающий "Рубина" и сборной Сербии Джордже Деспотович поделился ожиданиями от матча Лиги Наций с Россией.

Фото: ФК "Рубин"