— Конечно, буду рад дебютировать в России, стране, где давно выступаю. После ухода из "Оренбурга" я три месяца был без клуба, но затем перешел в "Рубин". Недавно забил два гола, так что могу быть доволен своей игрой, — заявил футболист в интервью пресс-службе УЕФА.
28-летний Деспотович выступает в России с 2018 года. Два года футболист провёл в составе "Оренбурга", сыграв в составе клуба в 49 матчах, забив 15 голов и отдав три голевые передачи.
С текущего сезона серб играет за "Рубин". В шести матчах за казанскую команду Деспотович забил два гола и отдал две голевые передачи.
Матч Лиги Наций Россия — Сербия состоится сегодня в 21:45 по мск на "ВТБ Арене" в Москве.
Деспотович: буду рад дебютировать за Сербию в России, стране, где давно выступаю
Нападающий "Рубина" и сборной Сербии Джордже Деспотович поделился ожиданиями от матча Лиги Наций с Россией.
Фото: ФК "Рубин"
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