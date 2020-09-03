Ракитич: я приехал в команду победителей. Мне известно, что такое играть в команде — чемпионе

Полузащитник "Севильи" Иван Ракитич поделился эмоциями от возвращения в команду.

— Я приехал в команду победителей. Вы можете ожидать от меня максимальной отдачи. Я не просто так приехал, мне известно, что такое играть в команде — чемпионе, — заявил Ракитич в интервью пресс-службе клуба.32-летний Ракитич вернулся в "Севилью" после шести лет в "Барселоны". "Андалусийцы" заплатили за игрока 1,5 млн евро.В минувшем сезоне хорват провёл 42 матча во всех турнирах, забил гол и отдал пять голевых передач.