— Меня больше не хотят видеть в "Роторе". Мне просто сказали, что я больше не нужен. Предлагали какие-то смешные компенсации. Я даже слушать о них не стал. Они хотят, чтобы я ушел.
Объясняло ли руководство свою позицию? Они говорят, что главный тренер не хочет видеть меня в команде. Но мне тренер не звонил и ничего не говорил. Только передают его слова. Сейчас меня перевели в "Ротор-2".
В данный момент есть предложения из клубов ФНЛ. Есть небольшой интерес из команд Премьер-лиги, но никакой конкретики нет, — заявил Султонов в интервью Sport24.
Решение об отстранении Султонова принято после матча с "Химками" (1:1). В прошлом сезоне футболист стал лучшим бомбардиром команды, забив девять голов в 26 матчах ФНЛ.
Султонов: меня больше не хотят видеть в "Роторе". Предлагали какие-то смешные компенсации
Нападающий "Ротора" Мухаммад Султонов рассказал об отстранении из команды.
Фото: ФК "Ротор"
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