В матче со "Спартаком" (1:2), 23-летний Баринов получил повреждение крестообразных связок.
В конце августа футболист, в одной из клиник Рима, перенёс операцию. Сейчас игрок вернулся к тренировках с мячом.
Источник: инстаграм Дмитрия Баринова
Баринов вернулся к работе с мячом спустя шесть дней после операции
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов начал восстановление от травмы.
Фото: ФК "Локомотив"
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