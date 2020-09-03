Баринов вернулся к работе с мячом спустя шесть дней после операции

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов начал восстановление от травмы.
Фото: ФК "Локомотив"
В матче со "Спартаком" (1:2), 23-летний Баринов получил повреждение крестообразных связок.

В конце августа футболист, в одной из клиник Рима, перенёс операцию. Сейчас игрок вернулся к тренировках с мячом.

Источник: инстаграм Дмитрия Баринова

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Теги: Локомотив Баринов
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