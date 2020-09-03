"Фрайбург" выставил на продажу футболки Тиля Полузащитник "Спартака" Гус Тиль, скорее всего, в ближайшее время перейдет в "Фрайбург". Фото: ФК "Спартак" Интернет-магазин немецкого клуба запустил продажу футболок с фамилией нидерландского хавбека.Ранее была информация, что "Фрайбург" возьмет Тиля в аренду на два года.В текущем сезоне РПЛ 22-летний нидерландец в составе "Спартака" провел 3 матча. Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России» Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 16:13 Опубликовал: Соловей Павел Теги: Спартак Тиль Фрайбург Российские трансферы Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5