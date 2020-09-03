"Сейчас провожу предварительные переговоры. Есть интерес из Португалия и Турции. Думаю, что в течение двух недель я определюсь. Для меня самое главное - задачи клуба, это определяющий фактор, финансовая и личная часть опускается на второе место", - сказал Юран.
Сергей Юран ббыл уволен из "Химок" перед стартом нового сезона РПЛ. Под руководством Юрана подмосковная команда вышла из ФНЛ в РПЛ и дошла до финала Кубка России, где уступила "Зениту".
Источник: News.ru
Юран интересен клубам Португалии и Турции
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юранс рассказал о ближайших планах.
Фото: РФС
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