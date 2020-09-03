Сообщается, что новый главный тренер каталонской команды Рональд Куман хочет видеть в "Барселоне" Влашича, с которым работал в "Эвертоне". Отмечается, что "Барселона" не готова платить за хорвата 35 млн евро, которые прописаны в контракте игрока с ЦСКА.
Ранее сообщалось, что "Наполи" был также заинтересован в приобретении Влашича.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Влашич в составе ЦСКА провел 4 матча и забил 3 мяча.
Источник: 24sata.hr
Источник: "Барселоне" интересен Влашич
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов "Барселоны".
Фото: ПФК ЦСКА
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