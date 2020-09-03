По итогам заседания экспертно-судейской комиссии было принято решение, что судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 53-й минуте матча.
Напомним, что поединок завершился победой "Спартака" со счетом 1:0.
Пенальти в ворота "Ротора" в матче со "Спартаком" признан ошибочным
Экспертно-судейская комиссия РФС вынесла решение по матчу 5-го тура РПЛ "Ротор" - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
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