Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Зобнин, Оздоев, Ионов, Караваев, Дзюба, Бакаев.
Сербия: Дмитрович, Миленкович, Никола Максимович, Павлович, Лазович, Костич, Неманья Максимович, Гудель, Милинкович-Савич, Тадич, Митрович.
Матч Россия - Сербия начнется в 21:45 мск.
Поединок пройдет в Москве, обслужит его шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом.
В следующем матче Лиги Наций сборная Россия сыграет на выезде с командой Венгрии. Поединок пройдет 6 сентября.
Шунин, Караваев и Бакаев - в стартовом составе сборной России на матч с Сербией
Стал известен состав сборной России на матч Лиги Наций с командой Сербии.
Фото: rentv.cdnvideo.ru
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