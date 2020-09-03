"Гус был счастлив в Москве, но каждый футболист хочет играть. "Фрайбург" — отличный клуб с хорошей историей. Они играют в классный футбол. Там Тиль сможет играть на своей родной позиции", - цитирует агента "Чемпионат".
Тиль выступал за "Спартак" с лета 2019 года, перейдя из голландского АЗ. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 3 матча в РПЛ, выходив на замену. Контракт игрока со "Спартаком" истекает в 2023 году.
Сообщалось, что "Фрайбург" заплатит за аренду футболиста около 1 млн евро. Также немецкий клуб имеет опцию выкупа Тиля.
Агент Тиля: Гус был счастлив в Москве, но каждый футболист хочет играть
Агент хавбека "Спартака" Гуса Тиля высказался о переходе своего клиента в немецкий "Фрайбург".
Фото: ФК "Спарта
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