Напомним, немецкий клуб взял в аренду 22-летнего футболиста. У "Фрайбурга" есть опция выкупа голландского хавбека.
"Тиль, видимо, не подошел нынешнему тренеру "Спартака". А он же приезжал в "Спартак" в ранге одного из звездных новичков и наверняка не смирился с ролью запасного. На Тиля, похоже, не рассчитывают в "Спартаке", - цитирует Мостового "Р-Спорт".
Тиль выступал за "Спартак" с 2019 года, перейдя из голландского АЗ. В его активе 24 игры за московский клуб, в которых он забил 2 гола.
"Спартак" после 6 туров имеет в активе 14 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ.
Мостовой: на Тиля, похоже, не рассчитывают в "Спартаке"
Экс-нападающий "Спартака" Александр Мостовой высказался о переходе полузащитника московской команды Гуса Тиля в немецкий "Фрайбург".
Global Look Press
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!