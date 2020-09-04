Хавбек получил предложение от "Брайтона". Барриосу предложили зарплату выше, чем в "Зените", а также постоянное место в стартовом составе.
В контракте колумбийца прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к Барриосу со стороны "Милана" и "Ньюкасла". Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что футболист не покинет "Зенит".
В прошлом сезоне 26-летний Барриос провел 26 матчей и забил 1 гол. В текущем сезоне футболист принял участие в 5 встречах.
Источник: Don Balon
Вильмар Барриос не хочет оставаться в "Зените" и планирует перейти в "Брайтон"
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос не хочет жить России, игрок желает продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Фото: ФК "Зенит"
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